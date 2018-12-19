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В Новой Зеландии принят закон о борьбе с бедностью детей

Политика

Законопроект по борьбе с детской бедностью получил поддержку политических партий обеих сторон

Веллингтон, 19 декабря 2018, 20:46 — REGNUM  В парламенте Новой Зеландии по итогам трёх чтений был принят закон о борьбе с бедностью детей. Об этом сообщает новозеландское новостное агенство «NZ Herald». В законопроекте указываются цели и задачи, которые необходимо выполнить, чтобы снизить уровень бедности населения, — главным образом, среди детей. Данная программа была главной повесткой Лейбористской партии во время избирательной кампании. Законопроект поддержало 119 парламентариев из 120. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что успешное принятие данного закона — это победа не только правящей партии, но и всего парламента. В законопроекте затронуты вопросы доходов населения, также большое внимание уделяется качеству медицины, повышению уровня образования, выплате пенсий домохозяйкам.

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Зарубежная хроника
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