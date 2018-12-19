Япония считает Северную Корею неизбежной военной угрозой

Пхеньян, , 18:40 — REGNUM Северная Корея является неизбежной угрозой для Японии — подобная формулировка закреплена в новой стратегии национальной безопасности, принятой 18 декабря. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Отмечается, что КНДР названа прямой угрозой впервые за пять лет. Кроме того, в документе утверждается, что Северная Корея своей военной активностью угрожает региональной и мировой стабильности и безопасности. Внимание уделено и успехам Северной Кореи в развитии ядерного оружия: КНДР наконец удалось значительно уменьшить размер ядерной боеголовки, что позволяет увеличить дальность поражения и мощность заряда.

Помимо ядерной угрозы, КНДР представляет опасность ещё и в киберсфере. Сообщается, что Северная Корея использует специально обученные войска для совершения атак на правительственные учреждения и коммерческие предприятия других стран и похищения секретных документов. Япония вновь призвала КНДР осуществить полную и подтверждаемую денуклеаризацию.