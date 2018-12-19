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Япония считает Северную Корею неизбежной военной угрозой

Политика

Соответсвующие оценки даны в военной доктрине, принятой накануне

Япония считает Северную Корею неизбежной военной угрозой
Tormod Sandtorv
Агитационный плакат КНДР

Пхеньян, 19 декабря 2018, 18:40 — REGNUM  Северная Корея является неизбежной угрозой для Японии — подобная формулировка закреплена в новой стратегии национальной безопасности, принятой 18 декабря. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Отмечается, что КНДР названа прямой угрозой впервые за пять лет. Кроме того, в документе утверждается, что Северная Корея своей военной активностью угрожает региональной и мировой стабильности и безопасности. Внимание уделено и успехам Северной Кореи в развитии ядерного оружия: КНДР наконец удалось значительно уменьшить размер ядерной боеголовки, что позволяет увеличить дальность поражения и мощность заряда.

Помимо ядерной угрозы, КНДР представляет опасность ещё и в киберсфере. Сообщается, что Северная Корея использует специально обученные войска для совершения атак на правительственные учреждения и коммерческие предприятия других стран и похищения секретных документов. Япония вновь призвала КНДР осуществить полную и подтверждаемую денуклеаризацию.

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Зарубежная хроника
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