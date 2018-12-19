Захарова осудила затягивание расследования химатаки в Алеппо

Москва, , 17:46 — REGNUM Затягивание с направлением экспертов миссии ОЗХО для расследования обстрела химоружием жилых районов Алеппо 24 ноября противоречит требованиям Конвенции по запрещению химического оружия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы исходим из того, что затягивание с направлением экспертов миссии ОЗХО просто противоречит требованиям Конвенции по запрещению химического оружия и здравому смыслу, ведь в ходе инцидента пострадали мирные жители», — заявила Захарова.

Она отметила, что сирийскими официальными лицами уже предоставлены свидетельства того, что это преступление было совершено боевиками. Несмотря на это, западные чиновники заявляют о том, что инцидент в Алеппо 24 ноября был якобы организован Дамаском, да ещё и практически при российском участии.

«Это лишний раз свидетельствует о необходимости безотлагательного проведения самого тщательного, всестороннего расследования и именно на месте химического инцидента, а не дистанционно, как это часто делается», — добавила она.

24 ноября боевики террористических группировок обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, получили химическое поражение. Среди них было и восемь детей.