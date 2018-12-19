Правительство Южной Кореи выделит $3 млрд автопроизводителям

Сеул, , 20:53 — REGNUM Южнокорейские производители автомобилей и запчастей получат 3 миллиарда долларов в виде субсидий со стороны правительства. Такой шаг необходим для преодоления нехватки средств на покрытие текущих операций, вызванной упадком автомобильной отрасли.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, средства будут выделены в виде кредитного обеспечения и фондирования компаний. Они станут дополнительной поддержкой вместе с уже предоставленным 1 млрд долларов мелким и средним производителям автозапчастей. Кроме того, к июню планируется снизить на 30% налог на покупку новых автомобилей и на 70% — при замене автомобиля старше 10 лет на новый.

Проблемы в автомобильной промышленности начались в мае 2018 года, когда был закрыт завод американской General Motors в Кунсане, а также на фоне публикаций слабых отчётностей Hyundai Motor и Kia Motors.