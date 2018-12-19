Бывший премьер Пакистана: правящая партия не может управлять страной

Исламабад, , 21:06 — REGNUM Наваз Шариф, бывший премьер-министр Пакистана, возглавил заседание партийного руководства «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)», в ходе которого обрушился с критикой на политических оппонентов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Наваз Шариф заявил, что правящая партия «Движение за справедливость» не способна управлять страной, так как «разрушила экономику в первые 100 дней у власти».

Ввиду очевидной слабости оппонентов, Наваз Шариф предложил начать активную подготовку к выборам, для чего потребуется интенсифицировать борьбу как в парламенте, так и в ходе агитационных кампаний. Ближайшая такая кампания начнётся уже 30 декабря. Руководство партии приняло решение о проведении внутренней реформы, чтобы сделать «Лигу» более эффективной. Программу реформы партии возглавляет бывший министр внутренних дел Пакистана Ашан Икбал.