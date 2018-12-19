Пакистан передал на границе предполагаемого индийского шпиона

Исламабад, , 18:12 — REGNUM 18 декабря на пропускном пункте Вагах на границе между Пакистаном и Индией состоялась передача индийским властям Хамида Нехала Ансари.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Ансари отбывал трёхлетний тюремный срок в Пакистане по обвинению в незаконном пересечении границы и использовании поддельного паспорта. Гражданин Индии был арестован в 2012 году, и только 15 декабря 2015 года его приговорили к трем годам заключения. По мнению пакистанских спецслужб, он занимался шпионажем в пользу Индии. Согласно официальной позиции Нью-Дели, Ансари отправился в Пакистан и нелегально пересёк границу в поисках девушки, с которой познакомился в интернете.

Ранее правительства Индии и Пакистана подписали соглашение об обмене заключёнными, согласно которому у обеих стран есть чуть больше месяца, чтобы заявить о своих гражданах, подлежащих репатриации.