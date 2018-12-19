Украина опять направляет боевые корабли через Керченский пролив

Киев, , 17:29 — REGNUM Украина в очередной раз совершит передислокацию боевых кораблей из Чёрного в Азовское море. Корабли военно-морских сил Украины пройдут через Керченский пролив. Об этом 19 декабря в интервью «ВВС News Україна» заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

«Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Чёрном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма», — пояснил Турчинов.

Он сообщил, что Киев пригласил международных партнеров принять участие в проходе из украинских портов в Чёрном море в украинские порты в Азовском море.

«Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил», — добавил Турчинов.

Секретарь СНБО выразил надежду, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив международные организации отправят на Украину своих наблюдателей. Напомним, 18 декабря в Чёрное море вошел разведывательный корабль Великобритании HMS Echo.

Это первый военный корабль НАТО, который отправился в сторону Крыма после боевого столкновения в Чёрном море. При этом в декабре два самолета США провели разведку вблизи берегов Крыма.