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Лидер оппозиции в Индии: мы не допустим краха государственных институтов

Политика

Лидер оппозиции Индии Рахул Ганди обвинил правительство в разрушении таких государственных институтов, как Верховный суд и резервный банк Индии

Лидер оппозиции в Индии: мы не допустим краха государственных институтов
Global Panorama
Рахул Ганди

Нью-Дели, 19 декабря 2018, 18:42 — REGNUM  Лидер оппозиции и президент партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди на митинге в столице штата Тамилнаду (Ченнаи) выступил против правительства страны с обвинением в разрушении государственных институтов, а именно Верховного суда и резервного банка Индии.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», лидер ИНК также осудил политику правящей партии Бхарат Джаната Парти (БДП) в области культуры. Он заявил, что руководство страны нацелено на установление единой индусской идеологии по всей стране, при этом игнорируя интересы национальных и религиозных меньшинств.

Рахул Ганди также выступил в поддержку сохранения тамильского языка, культуры и традиций.

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Зарубежная хроника
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