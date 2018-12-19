Правящая партия Бангладеш планирует обеспечить работой 12,8 млн человек

Дакка, , 19:58 — REGNUM Правящая партия Бангладеш «Авами лиг» в случае победы на предстоящих парламентских выборах обещает за пять лет создать более 12,8 миллионов рабочих мест для жителей страны. Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало», лидер партии и премьер-министр страны Хасина Вазед сообщило об этом в предвыборном манифесте. Коме того, около 1000 молодых людей и девушек из каждого округа страны смогут получить возможность трудиться за границей.

Как сообщается в предвыборном манифесте Авами лиг, долгие годы правящая партия ведет борьбу за установление в стране верховенства права, в связи с чем проводится активная работа по обеспечению жителей деревень юридическими услугами, проходят суды над террористами и экстремистами. Придя к власти, руководство Авами лиг планирует обеспечить еще большую устойчивость правовой системы в Бангладеш.

В Манифесте перечисляются различные отрасли экономики и сферы общественной жизни, в которые правящая партия планирует внести изменения. Называются улучшение условий для образования и развития семьи, обеспечение доступного здравоохранения, снижение уровня бедности.