Дональд Трамп прислал президенту Косово Хашиму Тачи программное письмо

Приштина, , 18:09 — REGNUM 18 декабря президент США Дональд Трамп обратился к президенту частично признанной республики Косово Хашиму Тачи с письмом, в котором поприветствовал усилия Тачи по заключению мирного соглашения с Сербией и заявил о готовности США поддержать Косово в этом деле.

Полный текст письма, опубликованный албанским новостным агентством «ТопЧенел»:

«Его превосходительству

президенту Республики Косово

Хашиму Тачи.

Уважаемый господин президент!

Для меня было удовольствием беседовать с вами в Париже во время празднований, посвященных Дню прекращения огня. Косово — очень важный партнер в наших усилиях по обеспечению мира и стабильности по всей Европе. Я приветствую предпринимаемые вами попытки достигнуть согласия с Сербией. Если эта уникальная возможность будет упущена, это станет трагическим откатом назад, поскольку другой возможности для заключения всеобъемлющего мирного соглашения, скорее всего, не появится еще долгое время.

Я призываю вас и руководителей Косово воспользоваться этим уникальным моментом, придерживаться единой позиции по время переговоров о мире и воздержаться от шагов, которые осложнят достижение соглашения.

Соединенные Штаты много инвестировали в успех Косово в качестве независимого суверенного государства. И мы бы хотели, чтобы ваша страна продолжила развиваться.

Мы готовы поддержать ваши усилия по достижению соглашения, в котором будут сбалансированным образом отражены интересы Косово и Сербии. Такое соглашение достижимо. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу принимать вас и президента Сербии Александра Вучича в Белом доме, чтобы отпраздновать историческое соглашение.

С уважением,

Дональд Трамп».