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«Укроборонпром» снова обещает внедрить стандарты НАТО

Политика

Летом 2019 года приедут эксперта альянса, чтобы проследить за внедрением стандартов

Киев, 19 декабря 2018, 17:25 — REGNUM  «Укроборонпром» в 2019 году перейдет на стандарты НАТО, сообщает 19 декабря пресс-служба украинского государственного концерна.

Согласно сообщению, с 2019 года предприятия ОПК Украины и минобороны Украины начнут внедрят стандарты НАТО в руководящих и технических документах. Также летом 2019 года технические эксперты Североатлантического альянса посетят ряд предприятий «Укроборонпрома», ответственные за авиастроение и радиолокацию. Полный переход на стандарты НАТО планируется к концу 2020 года.

Напомним, ранее «Укроборонпром» уже заявлял о переходе на стандарты НАТО. Так, на новые стандарты должны были перевести авиапредприятие «Антонов», а также производство боеприпасов для гранатометов.

Тем не менее пока что из реальных стандартов альянса Украина внедрила только так называемый «шведский стол» для военнослужащих.

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