ДНР и ЛНР предлагают Киеву новое перемирие

Донецк, , 17:01 — REGNUM Представители Луганской и Донецкой Народных Республик на встрече подгруппы по безопасности Контактной группы по Украине в Минске предложили ввести новый режим прекращения огня в Донбассе с 22 декабря. Об этом сегодня, 19 декабря, заявила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель республики в Контактной группе Наталья Никонорова.

«Мы предложили Киеву ввести очередной режим прекращения огня в Донбассе с 22 декабря 2018 года, чтобы мирные граждане по обе стороны от линии соприкосновения смогли в тишине и спокойствии провести праздничные дни», — рассказала министр Никонорова.

Во внешнеполитическом ведомстве ДНР уточнили, что данное предложение было озвучено на встрече подгруппы по вопросам безопасности, которая состоялась сегодня в Минске.

Напомним, что в последние недели украинское командование сосредоточило на линии фронта в Донбассе ударные группировки с большим количеством бронетехники, которые выстроены в наступательной конфигурации.

По данным разведки ДНР и ЛНР украинские боевики в ближайшие дни готовятся начать широкомасштабное наступление в Донбассе.

Стоит отметить, что формально в Донбассе действует так называемое «школьное перемирие», объявленное в конце августа в преддверии начала учебного года. Однако украинской стороной оно не соблюдается.