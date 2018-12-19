Президент Киргизии прокомментировал отправку киргизов в лагеря в Китае

Бишкек, , 17:00 — REGNUM Киргизия должна соблюдать осторожность в разрешении ситуации, связанной с задержанием и отправкой в лагеря перевоспитания этнических киргизов в Китае. Об этом президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня, 19 декабря, выступая на пресс-конференции по итогам года.

По словам главы государства, такие вопросы нужно решать без скандалов — исключительно дипломатическим путем. При этом он подчеркнул, что «говорит это не из страха, а чтобы не разрушить отношения» со стратегическим партнером республики.

«О проблемах нужно говорить, но нужно соблюдать осторожность. В Киргизии осуждены 10 граждан Китая, 5 из них сидят в тюрьме. Они же не кричат. Этнические киргизы в Китае — это граждане Китая, которые подчиняются законам этой страны. Как мы можем вмешиваться в их дела? Мы не можем. Но мы работаем по дипломатическим каналам», — подытожил киргизстанский лидер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в СМИ появилось открытое письмо, в котором группа граждан призывает президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова заступиться за проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая этнических киргизов, которых, как утверждают просители, «китайские правоохранительные органы беспричинно задерживают и отправляют в лагеря перевоспитания».

Впоследствии стало известно о том, что министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков взял этот вопрос под личный контроль.

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