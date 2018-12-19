Дипломаты подтвердили гибель гражданина России в украинской тюрьме

Киев, , 16:47 — REGNUM Российский гражданин скончался в колонии в городе Дрогобыч Львовской области. Информацию об этом подтвердили 19 декабря в пресс-службе российского посольства на Украине.

«Нам известно о гибели гражданина России Валерия Иванова в колонии Дрогобича», — приводит слова представителя посольства ТАСС.

В дипведомстве отметили, что ситуация находится на контроле генконсульства России во Львове. Причины и обстоятельства гибели российского гражданина неизвестны, по данному факту ведётся следствие, добавили в посольстве.

Как передавало ИА REGNUM, накануне представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Трёхсторонней контактной группы в Минске Ольга Кобцева сообщила, что воевавший на стороне ЛНР доброволец из России попал в плен ВСУ и был убит в тюрьме Львова.

По её словам, за несколько дней до смерти пленный был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев. Кобцева сообщила, что власти ЛНР на встрече контактной группы в Минске будут требовать передачи тела погибшего.

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