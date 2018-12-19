Журналист «Франс-Пресс» просит власти разрешить ему вернуться в Киргизию

Бишкек, , 16:35 — REGNUM В декабре 2017 года корреспонденту ИА «Франс Пресс» Крису Риклтону, прожившему в Киргизии более восьми лет, запретили въезд в республику и депортировали в Дубай, пишет «ResPublica».

Впоследствии журналист написал открытое письмо, в котором обратился к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой вновь разрешить ему приехать в республику. Однако его письмо проигнорировано.

Спустя год Крис Риклтон вновь обратился к киргизским властям и общественности с той же просьбой.

Журналист напомнил, что 9 декабря 2017 года сотрудники пограничной службы в аэропорту «Манас» сообщили ему об ограничении на въезд на территорию Киргизии. При этом они не стали объяснять, какое ведомство или чиновник инициировали этот запрет, а также по какой причине это произошло.

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Кроме того, отмечает Риклтон, никто не представил ему никаких соответствующих официальных документов — судебного решения или предписания уполномоченного госоргана. Киргизские пограничники лишь сообщили журналисту о том, что он обязан покинуть страну.

«Направил запрос в госкомитет нацбезопасности Киргизии. В ответе они указали, что я будто бы нарушил миграционное законодательство, а именно отсутствовала виза на пребывание. Как утверждается в ответе ГКНБ, я был якобы привлечен со стороны милиции к административной ответственности, после чего на мое имя была оформлена выездная виза сроком на один месяц, будто бы проигнорировав которую, я продолжал пребывать в стране, в связи с чем мне и ограничили въезд в республику, ссылаясь при этом на п. 4 ст. 7 Закона «О внешней миграции», — уточнил он.

Корреспондент «Франс Пресс» обратил внимание, что госорган не предоставил никакого письменного процессуального документа в подтверждение того, что написал в своем ответе.

При этом МВД, МИД и регистрационная служба ответили, что Риклтона к административной ответственности не привлекали, поскольку у них нет никакой информации, компрометирующей иностранного журналиста.

«Если бы с моей стороны было нарушение хотя бы одного из пунктов закона «О внешней миграции», то госкомитет нацбезопасности должен был вынести предписание с указанием нарушения и проставить штамп у меня в паспорте с указанием срока запрета на въезд в Киргизию. Но такого штампа у меня в паспорте нет, и я до сегодняшнего дня не могу получить хоть какой-нибудь официальный документ в подтверждение голословных утверждений о моих мнимых правонарушениях», — подчеркивает он.

По словам Риклтона, он попытался обратиться в суд через своего представителя в Бишкеке, чтобы оспорить действия киргизских спецслужб. На первом судебном заседании представитель ГКНБ просил суд прекратить дело, ссылаясь на якобы упущенный срок обжалования. Однако судья отказался выполнять эту просьбу.

Впоследствии госкомитет нацбезопасности Киргизии подал ходатайство о закрытом судебном заседании, поскольку в деле фигурировали официальные бумаги с грифом «секретно».

"Судье Алымкулову пришлось удовлетворить их просьбу и в то же время передать дело другому судье, так как у него на тот момент не было полномочий рассматривать дела с засекреченным документом. Так, дело было передано судье Эшалиеву, который, невзирая на отсутствие по уважительной причине моего представителя, о чем судья был оповещен заранее, принял решение в пользу ГКНБ», — пишет он.

Подводя итог своего обращения, Крис Риклтон отмечает, что Киргизия стала единственной среди стран СНГ, запретившей ему въезд на свою территорию. При этом у него сохранилась аккредитация в России, в Казахстане, в Таджикистане и даже в Туркмении.

«Переезд в Казахстан повлиял прежде всего на мою дочь и жену — граждан Киргизии. У них теперь нет возможности ежедневно видеться с родственниками и друзьями. Я прошу киргизстанскую общественность обратить внимание на сложившуюся со мной и моей семьей ситуацию, а высоких должностных лиц, облеченных властью — взять ее под личный контроль, разобраться в ней и восстановить мне доступ в Киргизию», — резюмирует журналист.

Отметим, что на прошедшей сегодня пресс-конференции президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что знает о ситуации относительно журналиста и дал поручение «разобраться с делом о депортации журналиста агентства «Франс Пресс».

ИА REGNUM напоминает, что это не единичный случай, когда киргизские чиновники закрывают въезд на территорию Киргизии для иностранных журналистов или представителей международных правозащитных организаций и при этом не могут внятно объяснить причины введения такого запрета.

Так, в начале декабря 2015 года из Киргизии выдворили директора местного представительства Human Rights Watch Миру Ритман. Ее объявили «персоной нон грата», ссылаясь на то, что правозащитница якобы нарушила миграционное законодательство республики.

В июле 2017 года директору российского правозащитного центра «Мемориал» Виталию Пономареву киргизские пограничники не разрешили вернуться в Бишкек и выдали ему акт о запрете на посещение Киргизии.

В марте 2017 года спецслужбы Киргизии, не предъявляя никаких документов, заставили шеф-редактора ИА REGNUM Григория Михайлова покинуть территорию страны, после чего ему было объявлено о запрете на въезд. Главный редактор агентства Модест Колеров объяснил, что «Михайлова выслали из Киргизии из-за его профессиональной деятельности».