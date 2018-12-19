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Премьер-министр Литвы доволен «разоблачением сети российских шпионов»

Политика

Он сам ранее заявлял, что за забастовкой учителей и митингами «стоит Кремль», а на Россию работают консерваторы, которые сами всех оппонентов обвиняют в «работе на Кремль»

Премьер-министр Литвы доволен «разоблачением сети российских шпионов»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шпион Кремля

Вильнюс, 19 декабря 2018, 16:34 — REGNUM  Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 19 декабря, прокомментировал заявление литовских правоохранительных органов о «нейтрализации» «сети российских шпионов», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сквернялис заявил, что «высоко ценит» стремление служб защищать стабильность в государстве.

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«Безопасность и стабильность — один из основных моих и правительства приоритетов. Этому и дальше будет оказываться повышенное внимание. Я никогда не буду пассивным наблюдателем», — заявил Сквернялис, который в начале декабря утверждал, что за забастовкой учителей и протестами профсоюзов «стоит Кремль».

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В заявлении Сквернялиса, которое распространила пресс-служба правительства Литвы, также говорится о том, что критики повышения финансирования спецслужб при обсуждении бюджета «наконец-то должны очухаться».

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Напомним, генеральная прокуратура, полиция и Департамент госбезопасности Литвы сегодня заявили о «нейтрализации сети российских шпионов». Число задержанных лиц не разглашается, лишь упоминается, что среди них есть литовский политик Альгирдас Палецкис и гражданин России, историк и общественный деятель Валерий Иванов.

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Шпионские страсти в Прибалтике
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