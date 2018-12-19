Японский реваншизм: новый демарш как подтверждение старых истин

Михаил Демурин, , 17:02 — REGNUM

Правительство Японии выступило с протестом против строительства Министерством обороны России жилья для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир. Мол, «строительство таких объектов противоречит позиции Японии в отношении этих территорий» .

Этот очередной японский демарш заставляет вернуться к тому, что о переговорах с Японией по вопросу о мирном договоре сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём недавнем интервью радиостанции «Комсомольская правда». Он, в частности, заявил, что эти переговоры предполагают подписание мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. Вторым непременным условием их ведения является, по нему, «безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны».

Возможность передачи Японии островов Итуруп и Кунашир, как мы помним, в декларации 1956 года не предусматривалась. В ней речь шла только об островах Малой Курильской гряды. Значит — и вчерашнее заявление правительства Японии это только подтверждает, — японцы смотрят дальше этой декларации (дальше в смысле осуществления их реваншистских планов) и точно не собираются «абсолютно безусловно» признавать итоги Второй мировой войны.

Так о чём же тогда ведёт многочасовые переговоры президент России Владимир Путин, в том числе в формате тет-а-тет, с японским премьером Синдзо Абэ? Не могу себе представить две вещи: что наш президент ставит перед собой нереальные планы и что он тратит время впустую. Но это моё понимание прагматизма Владимира Путина никак не увязывается с постановкой задачи добиться от Японии признания итогов Второй мировой войны.

После капитуляции во Второй мировой войне Япония от Курильских островов, как известно, отказалась. Позже, однако, немного восстановив силы и получив поддержку США, она воспылала реваншистскими устремлениями и, судя по вчерашнему заявлению, отказываться от них не собирается.

Правительство СССР уже ответило на этот реваншизм Японии в 1960 году в соответствующих памятных записках правительству Японии. «Территориальный вопрос между СССР и Японией решён и закреплён соответствующими международными соглашениями, которые должны соблюдаться», — сказано, в частности, в записке от 24 апреля 1960 года.

Руководители современной России заявляют, что было бы неправильно отказываться от того, под чем стоит подпись правительства СССР. Но правительство СССР само заявило о невозможности выполнения декларации в части, касающейся пункта 9 (о Малой Курильской гряде), в силу шагов, предпринятых правительством Японии после подписания этого документа. Вчерашний протест японцев лишь подтверждает, что и сам Токио от этого пункта отказался, что он действует в соответствии со своими принятыми в нарушение декларации 1956 года решениями и документами, в которых сформулированы претензии также на Кунашир и Итуруп.

Напомню в этой связи, что Российская Федерация, являясь продолжателем СССР, унаследовала те его международные обязательства, которые действовали по положению на декабрь 1991 года. Обязательство по п. 9 советско-японской декларации от 1956 года тогда уже не действовало.

В любом случае, разве в Конституции Российской Федерации положение об «обеспечении целостности и неприкосновенности территории» страны не является безусловным? Разве эта неприкосновенность может быть отменена в связи с тем, что кто-то когда-то в каком-то документе кому-то что-то обещал? И тем более, если он потом это обязательство аннулировал?

Хорошо, что японская зацикленность на реванше даёт нам основания ещё раз предельно ясно высказаться по данному поводу. Надеюсь, завтра в ходе «Прямой линии» Владимир Путин так и сделает. Люди от него этого ждут, причём далеко не только на Курильских островах.