В 2019 году Костромская ГРЭС потратит на ремонт энергоблоков 2 млрд рублей

Волгореченск, Костромская область, , 16:28 — REGNUM По итогам проверки ремонтной кампании Костромская ГРЭС получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе станции. К текущей зиме станция также подготовила сверхнормативный запас резервного топлива и материалов.

В 2018 году ГРЭС провела все запланированные ремонтные работы:

основного и вспомогательного энергооборудования,

тепловых сетей,

подготовкой схем электро‑ и газоснабжения, систем отопления, вентиляции, горячего

водоснабжения,

производственных зданий и сооружений.

«Основным мероприятием уходящего года стал капитальный ремонт энергоблока № 1 — самого «пожилого» блока станции мощностью 300 МВт. Продолжительность его ремонта фактически составила 94 дня, что на шесть дней раньше установленного срока. 16 декабря энергоблок был включен в сеть. В ходе ремонтной кампании был проведен также средний ремонт блока № 5 и текущие ремонты остальных семи энергоблоков», — отметил директор Костромской ГРЭС Андрей Николаев.

Руководство станции обещает провести в следующем году капитальный ремонт энергоблоков № 2 и № 8. Предполагается, что затраты на это составят около двух миллиардов рублей.

ИА REGNUM напоминает, что с января по июнь 2018 года на Костромской ГРЭС были завершены текущий ремонт энергоблоков 300 МВт № 3,4,6,7 и 8 и средний ремонт энергоблока 300 МВт № 5.

Справка ИА REGNUM. Костромская ГРЭС находится в 40 км от областного центра, рядом с городом Волгореченск. Она снабжает электроэнергией всю центральную Россию. Среди 18 станций, которые входят в состав «Интер РАО», Костромская — самая мощная.

В феврале 2018 года генеральный директор ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией» Тимур Липатов сообщил, что Костромская ГРЭС стоит в числе первых в очереди на модернизацию оборудования, поскольку уже действующие энергоблоки сильно изношены и требуют замены.

Основное топливо Костромской ГРЭС — природный газ. Станция введена в эксплуатацию в 1969 году. Вода, подогретая ГРЭС, используется Волгореченским рыбным хозяйством для отопления города Волгореченск и разведения рыбы осетровых пород.