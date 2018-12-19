Посол Украины вновь напомнил Белграду о сербских добровольцах в Донбассе

Белград, , 16:04 — REGNUM Посол Украины в Белграде Александр Александрович вновь поднял тему участия сербских добровольцев в вооружённом конфликте в Донбассе из-за его высказываний, о которых годом ранее уже произошёл дипломатический скандал между двумя странами.

Согласно данным Службы безопасности Украины, за период с начала конфликта в апреле 2014 года и по сегодняшний день в боевых действиях в Донбассе приняло участие около 370 граждан Сербии, заявил украинский дипломат.

По его словам, Киев регулярно направляет списки с именами этих лиц разведывательным службам Сербии, а прокуратура Украины уведомляла Белград о возбуждении нескольких уголовных дел в отношении сербских граждан, однако ответов на эти сообщения украинская сторона не получает.

Александрович добавил, что от правоохранительных органов Сербии была получена информация о «45 или 47 уголовных делах», возбуждённых в отношении сербских граждан за участие в конфликте. Однако, по данным Киева, к тюремному заключению по этим делам были приговорены только четыре человека, при этом «неизвестно, были ли они в действительности в тюрьме», заявил посол.

Конфликт в Донбассе стал не единственным поводом для критики Белграда со стороны украинского посла. Накануне Александрович также обвинил сербские власти в нарушении некого «джентльменского соглашения» между президентами Петром Порошенко и Александром Вучичем в связи с тем, что Сербия голосовала в ООН против украинской резолюции по Крыму. «Сербия могла, по меньшей мере, воздержаться», — заявил он.

Напомним, в конце 2017 года Александр Александрович уже выступал с резонансными высказываниями на тему участия сербов в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской народных республик и заявил, в частности, что власти Сербии «не прилагают достаточных усилий» для пресечения этого.

В сербском МИД тогда напомнили послу, что «в войнах на просторах бывшей Югославии участвовали и граждане Украины, в чём Сербия никогда официально не обвиняла Киев», а Александр Вучич заявил, что ему не хотелось бы, чтобы сербам «читали нотации те, кто лишает национальные меньшинства права использовать свой язык».

После обмена резкими высказываниями официальных лиц Киев и Белград взаимно отозвали своих послов для консультаций. Позднее МИД Сербии заявил о нацеленности на преодоление разногласий и улучшение двусторонних отношений. Между тем Александрович, вернувшись в Белград, заявил, что позиция МИД Украины «почти такая же», как и его собственная, и уже вскоре выступил с новыми публичными высказываниями, явно не нацеленными на улучшение отношений.

Следует отметить, что в Сербии ещё в 2014 году были приняты поправки в законодательство, устанавливающие уголовную ответственность для граждан страны за участие в вооружённых конфликтах за рубежом и организацию отправки для участия в боевых действиях на территории других государств.

Санкция по соответствующей статье предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Тем не менее в большинстве известных случаев судебные процессы над сербскими добровольцами, воевавшими в Донбассе, заканчиваются условными приговорами.