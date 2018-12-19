В Анкаре почтили память убитого посла России Андрея Карлова

Анкара, , 15:51 — REGNUM Память бывшего посла России в Турции Андрея Карлова, погибшего два год назад в результате покушения, почтили дипломаты посольства РФ в Анкаре. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что в день смерти российского дипломата к его памятнику в Анкаре возложили цветы сотрудники посольства России, послы стран СНГ, замминистра иностранных дел Турции Явуз Кыран, глава комиссии по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр, а также представители общественности. В рамках торжественной церемонии прошла поминальная литургия.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в турецкой столице. Нападавший был убит на месте преступления.

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