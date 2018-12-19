Марин Ле Пен подтвердила намерение приехать в Крым

Париж, , 15:50 — REGNUM Глава партии «Национальное объединение» Франции Марин Ле Пен приедет в Крым. Визит состоится в апреле 2019 года и будет приурочен к V Ялтинскому международному экономическому форуму. Об этом сообщил сопредседатель организационного комитета форума Андрей Назаров.

Читайте также: Французские парламентарии увидели правду о Крыме

Назаров уточнил, что оргкомитет уже получил подтверждение этой информации. Французский политик посетит полуостров в составе делегации, в которую войдут депутаты Европарламента, чиновники и общественные деятели Франции. Визит Ле Пен в Крым продлится один день, так как политик будет занята предвыборной кампанией в Европарламент, пишут «Известия». А вот сопредседатель партии Луи Алио пробудет на ЯМЭФ все три дня.

Также по теме: Делегация из США прибыла с трехдневным визитом в Крым

Как сообщало ИА REGNUM, три года назад, в июле 2015 года, несмотря на официальную позицию Парижа, потребовавшего отменить поездку, пригрозив запретить въезд в страну, десять французских парламентариев прибыли с визитом в Крым и Севастополь. Делегацию возглавил депутат Национального собрания, член парламентской комиссии по иностранным делам, член партии «Республиканцы» Тьерри Мариани.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация из Франции посетит Крым с официальным визитом