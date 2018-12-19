Давний соратник Порошенко отказался от должности и вернулся в политику

Киев, , 15:44 — REGNUM Экс-глава украинской оккупационной Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский уволился с должности аудитора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сообщил он 19 декабря на странице в социальной сети Facebook.

Жебривский считает, что для эффективной деятельности НАБУ Верховной раде следует принять несколько законов, которые она упорно игнорирует.

Он отметил, что выполнил всё, что не нарушало закон, и теперь хочет вернуться в политику:

«Я возобновляю своё участие в политическом процессе, в том числе — для борьбы с коррупцией», — написал он.

Напомним, 19 июня 2018 года Жебривский указом президента Украины Петра Порошенко был назначен аудитором НАБУ. По мнению организации Transparency International, назначение Жебривского дискредитирует работу антикоррупционного органа, поскольку, во-первых, чиновник не соответствует необходимым требованиям, а, во-вторых, является политиком, который ранее работал в подследственной НАБУ структуре.

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