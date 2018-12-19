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Волкер посоветовал Киеву не длить военное положение

Политика

Он подчеркнул важность демократических принципов

Киев, 19 декабря 2018, 15:41 — REGNUM  Затягивать с военным положением на Украине не стоит. Об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер на встрече с председателем Верховной рады Андреем Парубием в Киеве.

Представитель США заявил о поддержке стремления Украины к укреплению боеготовности ради ответа на «российскую агрессию». При этом он подчеркнул важность демократических принципов и призвал не продлевать действие в ряде украинских областей военного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в некоторых областях Украины военное положения сроком на месяц. Предлогом послужил инцидент в Керченском проливе, когда российские силовики задержали украинские корабли за умышленное нарушение границы. Киев назвал произошедшее «агрессией» России, Москва же заявила о намеренной провокации.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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