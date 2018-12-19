Депутаты Госдумы обратились в КС по нормам о капитальном ремонте

Москва, , 15:40 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме вместе с депутатами из фракций КПРФ и ЛДПР обратились в Конституционный суд РФ с запросом о проверке конституционности статьи 1901 Жилищного кодекса РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря сообщили во фракции «Справедливой России».

Как отмечается в запросе, в соответствии с указанной статьей ЖК были установлены особенности организации капремонта многоквартирных домов, в которых требовалось его проведение на дату приватизации первого жилого помещения. То есть, «бывший наймодатель (орган госвласти или местного самоуправления) проводит капремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или местного бюджета», но только при исполнении определённых условий.

А именно: если до даты приватизации дом был включен в перспективный и (или) годовой план капремонта жилищного фонда, если капремонт на дату приватизации проведен не был, если капитальный ремонт после даты приватизации до даты включения многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет госсредств. Однако, как отмечается в документе, это «исключает обязанность государства проводить капитальный ремонт, если он потребовался на момент приватизации второго и последующего жилого помещения».

По мнению парламентариев, данное условие порождает неравенство между гражданами — собственниками, приватизировавшими жильё в домах, включенных в перспективные и годовые планы капитального ремонта жилищного фонда до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме, и гражданами — собственниками, приватизировавшими жильё в домах, включенных в перспективные и годовые планы капитального ремонта жилищного фонда после даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме.

Авторы запроса просят провести проверку конституционности статьи 1901 Жилищного кодекса РФ «в части положений, допускающих уменьшение объема публично-правовых обязательств в отношении граждан, приватизировавших жилые помещения в многоквартирных домах, требовавших проведения капитального ремонта, и признать их не соответствующими Конституции РФ».