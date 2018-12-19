Италия достигла «бюджетного компромисса» с ЕС: санкций не будет

Рим, , 15:39 — REGNUM Компромисс между правительством Италии и Еврокомиссией в отношении бюджета страны на 2019 год достигнут, санкций против Италии вводиться не будет, заявили представители правительства и комиссии в среду, 19 декабря, передает информагентство Ansa.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис при этом отметил, что представленный Италией новый проект «неидеален» и не сможет решить долгосрочные экономические проблемы страны, однако принято решение дать правительству возможность реализовать предложенные меры.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) приняло решение о повышении дефицита бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против. По их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, они считают действия Еврокомиссии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита.

Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. Стороны продолжили переговоры. 12 декабря правительство предложило Еврокомиссии снизить дефицит до 2,04% ВВП.

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