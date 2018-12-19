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Порошенко и Волкер договорились продолжить давление на Россию

Политика

Стороны также обсудили развитие событий в Донбассе и подняли тему перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории

Порошенко и Волкер договорились продолжить давление на Россию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 19 декабря 2018, 15:38 — REGNUM  Спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер встретился в Киеве с украинским президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба украинского лидера.

Стороны договорились о продолжении скоординированных действий по давлению на Москву в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«Пётр Порошенко и Курт Волкер скоординировали подходы относительно продолжения международного давления на российскую сторону, которая должна обеспечить чёткое уважение к свободе судоходства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Волкер и Порошенко обсудили развитие событий в Донбассе и подняли тему перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подчеркнул, что руководители городских и районных администраций республики должны быть готовы к возможному началу наступления украинских силовиков.

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