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Американские СМИ «подыскали» остров для базирования Ту-160 ВКС РФ

Политика

Если указанная информация станет реальностью — это изменит для Соединенных Штатов стратегическую реальность в Западном полушарии

Американские СМИ «подыскали» остров для базирования Ту-160 ВКС РФ
Alexander Beltyukov
Туполев Ту-160

Вашингтон, 19 декабря 2018, 15:26 — REGNUM  На венесуэльском острове Орчила в Карибском море теоретически может быть размещена авиабаза, способная разместить российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160, пишет американский портал The Drive.

По мнению экспертов онлайн-издания, если указанная информация станет реальностью — это поможет укреплению «диктаторского режима» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и «изменит для Соединенных Штатов стратегическую реальность в Западном полушарии».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера о том, что прибывшие в Венесуэлу российские ракетоносцы Ту-160 являются «музейными экспонатами», является дилетантским, поскольку эти самолеты не имеют сопоставимых аналогов в мире.

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