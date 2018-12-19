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РФ нет смысла выполнять требования: об ультиматуме США по ракетам

Политика

США в любом случае твёрдо решили выйти из договора

Москва, 19 декабря 2018, 15:23 — REGNUM  Поскольку США в любом случае твёрдо решили выйти из договора, выполнять их требования, которые, к тому же, никакими договорами не предусмотрены, нет никакого смысла, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Собственно договор для СССР и России не приносит никаких выгод — у США немало возможностей окружить Россию носителями ракет морского и воздушного базирования, а вот у России таких возможностей вблизи американской территории нет», — пояснил эксперт.

К тому же американцы существенно превосходят Россию в БПЛА, которые имеют схожие тактические возможности, а договором не ограничиваются. В то же время обе стороны стремятся сохранить в процессе расторжения договора имидж борцов за мир и обманутой стороны, поэтому подобные пикировки, видимо, продолжатся.

«Для России, да и для США, превосходящих все прочие страны в межконтинентальных баллистических ракетах, есть смысл в перезаключении договора с участием других обладателей ракет средней и меньшей дальности, чтобы ограничить их возможности относительно дешевого выравнивания баланса», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон решился на разрыв Договора РСМД.

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Отношения США с Россией и странами бывшего советского блока
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