Окончательно принят закон о Генплане Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM В Петербурге городской парламент окончательно одобрил поправки в Генеральный план, которые сдвинули его расчтеный срок исполнения с 2018 на 2021 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

В третьем чтении документ рассмотрели в среду, 19 декабря. Всего к проекту подали более 230 поправок, но абсолютное большинство оппозиционных было отклонено. Они касались, в частностит, зеленых насаждений и защиты парков, присвоению статуса рекреационной зоны в парке Малиновка или у Пулковской обсерватории.

Смольный ранее признал, что не успел исполнить Генплан вовремя, поэтому ему нужно еще время. Кроме того, за пределами расчетного срока нынешнего Генплана оказались более 3 тыс. 500 га территорий, более половины из них после 2018 года автоматически приобрели бы новый статус, который позволит застроить эти земли жильем. Смольный посчитал, что там может появиться 12−14 млн кв. метров жилья, что резко увеличит расходы казны на инженерную и транспортную инфраструктуру.

Город также не успевал ввести до конца расчетного срока важные транспортные объекты, среди них обход Красного Села, магистраль №7 — дублер Выборгского шоссе и другие. Поправки в Генплан также позволили актуализировать сроки появления новых станций метро на участке от «Беговой» до «Шуваловского проспекта», от «Театральной» до «Морского фасада», от «Обводного канала» до «Казаковской» с депо «Красносельское».

Сейчас чиновники готовят новый Генплан на 30 лет вперед, но чистовой документ пока не готов.

Напомним, по последним данным из комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ввод станции «Горный институт» перенесли с 2019 года минимум на 2021 год. Ранее стало известно о срыве срока запуска станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», их перенесли с декабря 2018 года на май 2019-го.