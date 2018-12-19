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СМИ: Китай и США столкнулись на закрытом заседании ВТО

Политика

Американский представитель обвинил Китай в воровстве своих технологий, тогда как посланник Пекина назвал действия администрация Трампа «безрассудными»

СМИ: Китай и США столкнулись на закрытом заседании ВТО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Вашингтон, 19 декабря 2018, 15:11 — REGNUM  США и Китай в очередной раз столкнулись 19 декабря во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает со ссылкой на тексты выступлений представителей двух стран британское агентство Reuters.

Так, американский представитель Дэннис Шеа обвинил Китай в попытках «напрямую украсть» технологии у стратегических отраслей, а также заполнить американский рынок китайскими товарами.

«Это неприемлемо», — отметил он на закрытом заседании.

Со своей стороны, китайский представитель назвал действия президента США Дональда Трампа «безрассудными». По его словам, в них заключена причиной нынешнего кризиса, найти выход из которого в Китаем надеются после саммита лидеров двух стран.

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Торговые войны США
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