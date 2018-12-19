СМИ: Китай и США столкнулись на закрытом заседании ВТО

Вашингтон, , 15:11 — REGNUM США и Китай в очередной раз столкнулись 19 декабря во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает со ссылкой на тексты выступлений представителей двух стран британское агентство Reuters.

Так, американский представитель Дэннис Шеа обвинил Китай в попытках «напрямую украсть» технологии у стратегических отраслей, а также заполнить американский рынок китайскими товарами.

«Это неприемлемо», — отметил он на закрытом заседании.

Со своей стороны, китайский представитель назвал действия президента США Дональда Трампа «безрассудными». По его словам, в них заключена причиной нынешнего кризиса, найти выход из которого в Китаем надеются после саммита лидеров двух стран.