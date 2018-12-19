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Глава МИД Йемена: сперва мир в городе Ходейда, потом дальнейшие переговоры

Политика

Стороны конфликта согласились на демилитаризацию портового города

Сана, 19 декабря 2018, 15:02 — REGNUM  Министр иностранных дел Йемена Халид аль-Ямани заявил, что правительство не будет дальше вести переговоры с хуситами, пока безопасность и стабильность не вернется в город Ходейда, сообщает 19 декабря Al Arabia.

Данное заявление было сделано после того, как на переговорах в Швеции был достигнут прогресс по поводу демилитаризации стратегически важного портового города, который должен перейти под надзор ООН.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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