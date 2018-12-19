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На Ямале за «кумовство» сняли главу поселения

Политика

Глава Шурышкарского трудоустроил сына «под бок», утверждают местные СМИ

Салехард, 19 декабря 2018, 15:28 — REGNUM  На Ямале депутаты сельского поселения Шурышкарское большинством голосов отправили в отставку главу местной администрации Юрия Комелькова. В адрес сельского парламента ещё несколько месяцев назад пришло представление прокуратуры о конфликте интересов в руководстве поселения, сообщает ИА «Север-Пресс».

По сведениям издания, конфликт интересов заключался в том, что Юрий Комельков трудоустроил сына в муниципальную организацию. А при заключении трудового договора установил отпрыску максимальные надбавки к окладу и повышенный размер отпуска.

«Формально Комельков младший подчинялся главному специалисту по вопросам благоустройства. Однако вопросы установления ему условий оплаты труда, размера отпуска, премирования находились исключительно в компетенции главы поселения», — сообщила депутат Собрания депутатов сельского поселения Шурышкарское Татьяна Кутюмина.

С 19 декабря 2018 года временно исполняющим обязанности главы Шурышкарского назначен Александр Логинов. Отметим, в данном сельском поселении проживает чуть более 800 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из администрации Тазовского района ЯНАО в октябре 2018 года были уволены чиновники, состоявшие в гражданском браке.

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