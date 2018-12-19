Конфликт между Брюсселем и Римом вокруг бюджета Италии завершен

Брюссель, 19 декабря 2018, 14:41 — REGNUM Руководство Европейского союза (ЕС) и правительство Италии разрешили конфликт, возникший между Брюсселем и Римом по поводу проекта итальянского бюджета, передает канал n-tv 19 декабря.
Европейская комиссия проинформировала, что спор урегулирован. Дисциплинарных мер по отношению к Италии за превышение бюджетного дефицита применено не будет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний проект бюджета был представлен Римом 12 декабря. В нем показатель уровня дефицита бюджета составил 2,05% ВВП страны.
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