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Конфликт между Брюсселем и Римом вокруг бюджета Италии завершен

Политика

Европейская комиссия не будет применять санкции по отношению к Италии

Брюссель, 19 декабря 2018, 14:41 — REGNUM  Руководство Европейского союза (ЕС) и правительство Италии разрешили конфликт, возникший между Брюсселем и Римом по поводу проекта итальянского бюджета, передает канал n-tv 19 декабря.

Европейская комиссия проинформировала, что спор урегулирован. Дисциплинарных мер по отношению к Италии за превышение бюджетного дефицита применено не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний проект бюджета был представлен Римом 12 декабря. В нем показатель уровня дефицита бюджета составил 2,05% ВВП страны.

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Экономика Италии
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