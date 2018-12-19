Экс-мэр Твери стал первым заместителем главы Воронежа

Воронеж, , 14:33 — REGNUM Кандидатура Юрия Тимофеева согласована на пост первого заместителя главы Воронежа решением депутатов Воронежской городской думы 19 декабря, сообщила пресс-служба мэрии.

В своей должности Тимофеев будет курировать вопросы стратегического планирования, экономики и финансов. Также на пост руководителя управления транспорта администрации согласован Сергей Латынин.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Тимофеев приступил к работе в администрации Воронежа в июле 2018 года, с приставкой «и.о.». С 2014 по сентябрь 2016 года Тимофеев занимал должность сити-менеджера Твери. Покинул этот пост он досрочно, по официальной версии — по собственному желанию. В числе возможных причин увольнения Тимофеева назывались проблемы, возникшие при подготовке Твери к отопительному сезону. Сергей Латынин до 2015 года возглавлял региональное Управление ФСИН.

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