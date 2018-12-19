Япония заявила протест РФ, Украина «просит» верующих выбрать: Радио REGNUM

Москва, , 17:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/992.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему люди бегут с Украины и, кто защитит Русскую Арктику: Радио REGNUM