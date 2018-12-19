Япония заявила протест РФ, Украина «просит» верующих выбрать: Радио REGNUM

Москва, 19 декабря 2018, 17:00 — REGNUM
- Строительство жилья на Курилах отозвалось протестом в Токио;
- Порошенко ставит верующих перед выбором: или Украина, или Россия;
- Наказание по 282 статье Уголовного кодекса смягчили;
- ЦБ дал прогноз об удорожании товаров;
- Известна средняя сумма взятки в России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/992.
Читайте ранее в этом сюжете: Почему люди бегут с Украины и, кто защитит Русскую Арктику: Радио REGNUM