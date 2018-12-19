Медведев: «Никто не должен бронзоветь!»

Москва, , 14:14 — REGNUM Активное взаимодействие органов исполнительной и законодательной власти не позволяет «забронзоветь» руководству страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 декабря заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на заключительном пленарном заседании осенней сессии Госдумы РФ.

«У нас сложились конструктивные рабочие отношения и при обсуждениях на заседании комитетов Госдумы, и на парламентских слушаниях, и на «правительственных часах», когда приезжают министры, главы ведомств. Это не означает, что не бывает критики! Наоборот, её предостаточно, и это очень хорошо, я считаю, что, как известно, в ходе дискуссий рождается истина, а во-вторых, никто не должен бронзоветь», — заявил Медведев.

«Каждый руководитель ведомства, когда ему, тем более законодатели, указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать», — подчеркнул он.

Премьер-министр подчеркнул, что в парламенте сложились устойчивые традиции, что свидетельствует о его зрелости. И в рамках этой работы, как и прежде, правительство должно быть готовым взаимодействовать с каждым депутатом Госдумы, это «святая обязанность исполнительной власти».

«И мы это делаем в целом достаточно успешно. Хорошо искренне поблагодарить вас за сотрудничество», — добавил он.