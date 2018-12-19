Президент Польши восстановил в должности верховных судей по требованию ЕС

Варшава, , 14:24 — REGNUM Власти Польши пошли на уступки перед требованиями Европейского союза. 18 декабря президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к Закону о Верховном суде, согласно которой восстанавливаются в должности верховные судьи, ранее отправленные на пенсию. Об этом сообщает радиостанция TokFM.

В октябре этого года Дуда назначил 27 новых судей вопреки решению Конституционного суда Польши. Прежние верховные судьи, достигшие 65 лет, отправлялись на пенсию согласно судебной реформе.

Однако руководство Европейского союза выступило с требованием прекратить судебную реформу, поскольку она, по мнению Европейской комиссии, подрывает верховенство закона и демократию в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Европейский суд потребовал от Польши выполнить требования Еврокомиссии, пригрозив применением санкций. Брюссель угрожал Варшаве в конечном счете лишением права голоса в Совете Европы.

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