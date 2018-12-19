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Суд в Греции постановил экстрадировать Александра Винника во Францию

Политика

Гражданина России обвиняют в краже персональных данных и вымогательстве

Афины , 19 декабря 2018, 14:06 — REGNUM  Апелляционная жалоба адвокатов гражданина России Александра Винника на решение суда первой инстанции о его выдаче во Францию была отклонена Верховным судом Греции (Ареопагом). Об этом сообщили в судебной инстанции.

Отмечается, что Винника, находящегося с июля 2017 года в греческой тюрьме, во Франции обвиняют в краже личных данных и вымогательстве. Ранее суд греческого города Салоники принял решение экстрадировать гражданина РФ. Сторона защиты Винника обжаловала указанное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Винник был задержан 25 июля 2017 года в Греции по запросу властей США. Гражданина РФ обвиняют в отмывании денег с помощью созданной им криптовалютной биржи, а также в сговоре с целью легализации средств. 14 сентября греческий суд принял решение выдать Винника России.

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