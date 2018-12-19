Британский корабль-разведчик прибыл в Одессу

Одесса, Украина, , 14:08 — REGNUM В одесский порт зашёл британский корабль разведчик HMS Echo, сообщило 19 декабря местное издание «Думская.net».

По данным журналистов, корабль прибыл для участия в манёврах совместно с флагманом украинских ВМС, кораблём «Гетман Сагайдачный».

Несмотря на заявление министра обороны Великобритании, о том, что корабль останется на длительный срок, через 21 день HMS Echo покинет Украину, поскольку этого требует конвенция Монтрё, регулирующая нахождение военных судов иностранных государств в Чёрном море.

Напомним, визит судна был запланирован на более поздний срок, однако из-за напряжённой ситуации, вызванной украинской провокацией в районе Керченского пролива, HMS Echo прибыл раньше положенного.

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