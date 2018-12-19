Глава МИД Индонезии рассказала о «кулинарной дипломатии»

Бандунг, Индонезия, , 14:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии продолжает пытаться представить миру разнообразные индонезийские блюда через «кулинарную дипломатию», сообщает Antaranews.

«Сейчас мы выбираем национальные блюда, они будут стандартизированы, прежде чем мы покажем их за границей», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, выступая с публичной лекцией на дипломатическом фестивале (DiploFest) в Бандунге.

Известно, что впервые «гастрономическая дипломатия» была запущена правительством Таиланда в 2002 году. Инициатива была направлена на то, чтобы побудить больше людей во всем мире есть тайские блюда. Другим примером «кулинарной дипломатии» является Южная Корея со своим блюдом кимчи.

В Индонезии агентство по креативной экономике инициировало программу по угощению гостей в виде традиционного индонезийского супа сото и индонезийского кофе как символа индонезийской кухни на различных мероприятиях и фестивалях.

Программа «Unity in Diversoto» была выбрана для содействия внедрению и продвижению индонезийской кухни в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия нацелены на привлечение иностранных туристов через индонезийскую кухню. Министерство туризма страны выделило пять наиболее популярных индонезийских национальных блюд: суп сото, пряное мясо ренданг, жареный рис, шашлычки сате и салат гадо-гадо.

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