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Путину доложат об обращении работников хлебозавода «Черкизово»

Политика

Меры в связи с ситуацией уже предприняты

Москва, 19 декабря 2018, 13:49 — REGNUM  Президент России Владимир Путин будет проинформирован об обращении к нему работников хлебозавода «Черкизово», объявивших голодовку из-за задержки зарплаты. Об этом рассказал 19 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в аппарате президента видели письмо заводчан. Меры в связи с ситуацией уже предприняты: руководители, допустившие задержку зарплаты, объявлены в розыск, правоохранительные органы работают.

Тем не менее о факте обращения граждан всё равно доложат президенту, пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, работники хлебозавода «Черкизово», с августа не получавшие зарплату, объявили голодовку. Одному из участников протеста потребовалась госпитализация. Проверку предприятия проведут Генпрокуратура и Роструд.

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