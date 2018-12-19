В Кремле прокомментировали конфликт между Запашным и Гуцериевым

Москва, , 13:33 — REGNUM В Кремле предпочитают не вмешиваться в выяснение отношений между гендиректором Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгардом Запашным и российским предпринимателем Михаилом Гуцериевым. Об этом 19 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, указанный конфликт относится к «ипостаси дискуссии».

«Мы, конечно, не хотели бы в дискуссию Запашного и его оппонента вступать», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Запашный предложил Гуцериеву личную встречу для обсуждения возможного сотрудничества.

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Напомним, 15 декабря на заседании Совета по культуре и искусству, которое провел президент России Владимир Путин, гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный выступил против строительства в Сколково постоянной площадки для канадского «Цирк дю Солей».

По его словам, строительство ведется компанией «Сафмар» Михаила Гуцериева. Позднее бизнесмен заявил о намерении подать на Запашного в суд за клевету.

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