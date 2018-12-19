Депутаты Петербурга устроили себе месяц новогодних каникул

Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Депутаты петербургского Заксобрания ушли на новогодние каникулы длинною в месяц, передает корреспондент ИА REGNUM.

На пленарном заседании в среду, 19 декабря, парламент одобрил перерыв в собственной работе с 25 декабря по 10 января. Так как сегодня состоялось последнее заседание в 2018 году, это значит, что в следующий раз в полном составе обитатели Мариинского дворца соберутся лишь в среду, 16 января. То есть, у депутатов будет месяц на зимние каникулы.

За документ проголосовали 47 народных избранников, 1 воздержался, противников такого решения не нашлось.

В своей заключительной речи в году спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объявил петербургский парламент «единственным профессиональным Заксобранием в стране», которое собирается «каждую среду».