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Депутаты Петербурга устроили себе месяц новогодних каникул

Политика

Следующее пленарное заседание состоится лишь 16 января 2019 года

Санкт-Петербург, 19 декабря 2018, 13:29 — REGNUM  Депутаты петербургского Заксобрания ушли на новогодние каникулы длинною в месяц, передает корреспондент ИА REGNUM.

На пленарном заседании в среду, 19 декабря, парламент одобрил перерыв в собственной работе с 25 декабря по 10 января. Так как сегодня состоялось последнее заседание в 2018 году, это значит, что в следующий раз в полном составе обитатели Мариинского дворца соберутся лишь в среду, 16 января. То есть, у депутатов будет месяц на зимние каникулы.

За документ проголосовали 47 народных избранников, 1 воздержался, противников такого решения не нашлось.

В своей заключительной речи в году спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объявил петербургский парламент «единственным профессиональным Заксобранием в стране», которое собирается «каждую среду».

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Политическая жизнь Санкт-Петербурга
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