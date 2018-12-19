В ЕС достигли единства в вопросе сокращения производства пластика — СМИ

Брюссель, , 13:28 — REGNUM Дипломаты стран Европейского союза достигли единства, обсуждая детали законопроекта о запрете пластиковых изделий, который должен вступить в силу с 2021 года, передает канал n-tv 19 декабря.

В будущем не будут выпускаться одноразовая пластиковая посуда, соломинки для питья, палочки для воздушных шаров и другие изделия. Запрет коснется тех изделий, для которых найдена более экологичная альтернатива.

Запрет направлен на сокращение выбросов углекислого газа на 3,4 млн тонн. По оценкам Европейской комиссии, к 2030 году можно будет избежать ущерба для окружающей среды в размере €22 млрд. Потребители могут сэкономить до €6,5 млрд.

В первую очередь от запрета одноразовых пластиковых изделий должно улучшиться состояние океанов. Более 80% мусора в океанах — это пластик.

Частью стратегии по борьбе с загрязнением окружающей среды является привлечение производителей к уборке отходов. Например, планируется привлечь табачные компании к утилизации окурков, очистке пляжей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Европейский парламент проголосовал за законопроект о запрете одноразовых пластиковых изделий.

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