В Кремле пояснили сожаления граждан России о распаде СССР

Москва, , 13:19 — REGNUM На сегодняшний день подавляющее большинство граждан России гордится своей страной. В этом уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое заявление официальный представитель Кремля сделал, комментируя данные социологического опроса, проведённого «Левада-центром». Согласно опросу, 66% граждан РФ испытывают чувство сожаления из-за распада СССР, в том числе из-за потери чувства принадлежности к великой державе.

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«Если говорить о чувстве великой державы, сейчас трудно спорить с тем, что Россия является суверенной великой державой», — сказал Песков.

При этом он отметил, что данные социологов дают «большие возможности для различных трактовок». Например, что человек склонен всегда приукрашивать то, что было с ним в молодости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Левада-центра», на сегодняшний день две трети жителей России (66%) жалеют о распаде Советского Союза. Этот показатель достиг десятилетнего максимума. При этом почти столько же респондентов уверены, что катастрофу 1991 года можно было предотвратить. В основном с теплотой к советской эпохе относятся люди старшей возрастной категории — от 55 лет.

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