Спикер парламента Казахстана и посол Японии провели переговоры

Астана, , 13:21 — REGNUM Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин встретился в Астане с послом Японии в республике Итиро Кавабату, сообщили 19 декабря в пресс-службе законодательного органа Казахстана.

На встрече Нигматулин отметил, что отношения между Казахстаном и Японией носят стратегический характер. Стороны выразили заинтересованность в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Японский дипломат, в свою очередь, высоко оценил развитие казахстанско-японских межправительственных отношений и выразил надежду на дальнейшее поступательное развитие сотрудничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в Токио состоялся казахстанско-японский бизнес-форум, в котором приняли участие представители правительства Японии и около 20 крупных японских компаний. В 2018 году товарооборот между Казахстаном и Японией увеличился на 49%, до $1,4 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Товарооборот между Казахстаном и Японией вырос на 49%