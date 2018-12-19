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Спикер парламента Казахстана и посол Японии провели переговоры

Политика

Стороны выразили заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества

Астана, 19 декабря 2018, 13:21 — REGNUM  Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин встретился в Астане с послом Японии в республике Итиро Кавабату, сообщили 19 декабря в пресс-службе законодательного органа Казахстана.

На встрече Нигматулин отметил, что отношения между Казахстаном и Японией носят стратегический характер. Стороны выразили заинтересованность в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Японский дипломат, в свою очередь, высоко оценил развитие казахстанско-японских межправительственных отношений и выразил надежду на дальнейшее поступательное развитие сотрудничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в Токио состоялся казахстанско-японский бизнес-форум, в котором приняли участие представители правительства Японии и около 20 крупных японских компаний. В 2018 году товарооборот между Казахстаном и Японией увеличился на 49%, до $1,4 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Товарооборот между Казахстаном и Японией вырос на 49%

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Политическая жизнь Казахстана
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