Среда, 19 Декабря 2018 года
14:17:55 МСК

Южная Осетия и ЛНР заключили договор о дружбе и сотрудничестве

Политика

Стороны договорились поддерживать друг друга

Цхинвал, 19 декабря 2018, 13:10 — REGNUM  Главы ЛНР и Южной Осетии Леонид Пасечник и Анатолий Бибилов подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя государствами, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».

«Мы уже пятый год достаточно успешно сотрудничаем во всех областях: экономики, культуры, общественных организаций, и сегодняшнее подписание это всего лишь некое придание нашим отношениям официального статуса», — рассказал глава ЛНР.

Президент Южной Осетии подчеркнул, что вместе двум государствам будет гораздо проще бороться как за лучшую жизнь для своих граждан, так и за мировое признание.

Напомним, 18 декабря глава ЛНР Леонид Пасечник прибыл в Республику Южная Осетия с официальным визитом. Ранее он вручил президенту Южной Осетии орден Дружбы.

Читайте также: Евросоюз ввёл санкции против организаторов выборов в ДНР и ЛНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственное строительство в республиках Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить