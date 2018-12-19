Южная Осетия и ЛНР заключили договор о дружбе и сотрудничестве

Цхинвал, , 13:10 — REGNUM Главы ЛНР и Южной Осетии Леонид Пасечник и Анатолий Бибилов подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя государствами, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».

«Мы уже пятый год достаточно успешно сотрудничаем во всех областях: экономики, культуры, общественных организаций, и сегодняшнее подписание это всего лишь некое придание нашим отношениям официального статуса», — рассказал глава ЛНР.

Президент Южной Осетии подчеркнул, что вместе двум государствам будет гораздо проще бороться как за лучшую жизнь для своих граждан, так и за мировое признание.

Напомним, 18 декабря глава ЛНР Леонид Пасечник прибыл в Республику Южная Осетия с официальным визитом. Ранее он вручил президенту Южной Осетии орден Дружбы.

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