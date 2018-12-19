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Элемент риторики: Китай осудил намерения США милитаризировать космос

Политика

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин является противником попыток милитаризации космического пространства

Пекин, 19 декабря 2018, 13:06 — REGNUM  Заявление МИД КНР — элемент риторики: действующие соглашения запрещают размещение на орбите только оружия массового поражения, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 19 декабря, комментируя сообщения представителя МИД Китая о недопустимости милитаризации космоса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о создании командования Космическими силами и отметила, что Пекин является противником попыток милитаризации космического пространства, а космическое пространство является общим» для всех.

Заявление китайского МИДа является очередным элементом риторики в китайско-американском противостоянии, обострившемся в последнее время. Договор о Космосе от 1967 года запрещает только размещение на орбите оружия массового поражения, а любые другие системы могут применяться.

Соответственно, ни одна из сторон, включая Россию, не будет себя ограничивать в усилении космического компонента вооружённых сил — это будет происходить по мере необходимости, — отметил Леонид Нерсисян.

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Американский военный космос
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