Защита псковского вице-губернатора оспорит его заключение под стражу

Псков, , 13:05 — REGNUM Защита арестованного по обвинению во взяточничестве вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова оспорит его заключение под стражу в вышестоящей судебной инстанции. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на адвоката Кузнецова Евгения Зобова.

Апелляционная жалоба на решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга будет подана в Санкт-Петербургский городской суд. Защита Кузнецова просит избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об избрании меры пресечения в отношении Кузнецова о заключении его под стражу до 12 февраля 2019 года. Он будет содержаться в «Крестах» (СИЗО-1).

Читайте также: Псковский вице-губернатор подозревается в получении крупной взятки

Напомним, Александр Кузнецов обвинён в получении крупной взятки по ч.6 ст. 290 УК РФ. Вину он не признал.

Отметим, что на сайте официальных органов Псковской области Александр Кузнецов уже не значится в числе заместителей губернатора региона, но о его увольнении с должности официально не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемого во взятке псковского вице-губернатора суд отправил в СИЗО