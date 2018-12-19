В Свердловской области могут принять закон об устойчивом развитии сёл

Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM В 2019 году в Свердловской области нужно принять закон об устойчивом развитии сельских поселений региона. Об этом заявила депутат областного Законодательного собрания Елена Трескова корреспонденту ИА REGNUM.

По словам парламентария, законом будет предусмотрено обязательное выделение средств из областного бюджета на развитие инфраструктуры в сёлах региона вне зависимости от конъюнктурной финансовой ситуации в области.

Сейчас, уточнила Трескова, село может получать деньги в рамках муниципальных программ по развитию, однако программы в том или ином году могут оказаться недофинансированы, что поставит развитие поселения под угрозу. А сёлам нужно ремонтировать дороги, проводить газификацию, обеспечивать чистую воду, осуществлять постройку или достройку образовательных учреждений и многое другое.

«Любая программа может закончиться в любой момент. Есть деньги — дадут, нет — до свидания», — пояснила депутат.

Напомним, в Свердловской области действуют программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В частности, свою программу имеют городские округа Заречный, Богданович, Первоуральск и другие муниципалитеты региона. В рамках документов им выделяются местные и федеральные деньги на ввод жилья для молодых специалистов, улучшение жилищных условия для семей, газификацию и другие показатели.